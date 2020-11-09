Бывший американский президент поздравил Байдена с победой на выборах
Экс-президент США Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента, сообщает The Dallas Morning News.
Бывший глава Белого дома отметил, что действующий президент Дональд Трамп имеет право требовать пересчета голосов и подавать иски в суды по поводу голосования.
«Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально честными, их целостность будет обеспечиваться, а результат будет ясен»,— говорится в заявлении Буша-младшего. Он считает Байдена «порядочным человеком, который выиграл возможность руководить страной и объединить ее», но признал разницу в политических взглядах.
По данным американских телеканалов, демократ Джо Байден победил на президентских выборах, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде. Этого оказалось достаточно, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Трамп заявляет об имеющихся письменных показаниях о фальсификации выборов в США.
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