Бывший американский президент поздравил Байдена с победой на выборах

Экс-президент США Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента, сообщает The Dallas Morning News.

Бывший глава Белого дома отметил, что действующий президент Дональд Трамп имеет право требовать пересчета голосов и подавать иски в суды по поводу голосования.

«Американцы могут быть уверены, что эти выборы были фундаментально честными, их целостность будет обеспечиваться, а результат будет ясен»,— говорится в заявлении Буша-младшего. Он считает Байдена «порядочным человеком, который выиграл возможность руководить страной и объединить ее», но признал разницу в политических взглядах.

По данным американских телеканалов, демократ Джо Байден победил на президентских выборах, опередив Трампа в Пенсильвании и Неваде. Этого оказалось достаточно, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Трамп заявляет об имеющихся письменных показаниях о фальсификации выборов в США.

