Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает издание La Stampa.

Политик находился на своей вилле неподалёку от французской Ниццы, оттуда его доставили в кардиоторакальный центр в Монако.

По данным агентства ANSA, решение о госпитализации 84-летнего Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло из-за ухудшения самочувствия политика, сообщает журнал «Профиль».

Отмечается, что бывший премьер после обследования может вернуться в Италию.

