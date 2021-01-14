Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает издание La Stampa.
Политик находился на своей вилле неподалёку от французской Ниццы, оттуда его доставили в кардиоторакальный центр в Монако.
По данным агентства ANSA, решение о госпитализации 84-летнего Берлускони принял его личный врач Альберто Дзангрилло из-за ухудшения самочувствия политика, сообщает журнал «Профиль».
Отмечается, что бывший премьер после обследования может вернуться в Италию.
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