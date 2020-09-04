Бутылка с «Новичком», покупательная способность россиян, прививка для мэра

НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня

Следы яда обнаружены на бутылке, которую Алексей Навальный взял с собой в поездку.

Ее сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине. Предположительно, Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, пишет Der Spiegel со ссылкой на эксперта, который информировал о результатах исследования канцлера Германии на ее совещании с ключевыми министрами. После этого совещания Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать».


История с отравлением Навального «Новичком» негативно повлияла на курс российской валюты.

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После этого заявления Берлина в среду доллар на Мосбирже подорожал почти на два процента, до 75 рублей 37 копеек, евро – до 89,26. На вечер пятницы котировки основных валют на Мосбирже оставались примерно у тех же показателей.


Покупательная способность россиян во втором квартале 2020-го снизилась до минимума за десять лет.

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Это касается половины основных товаров продовольственной корзины. В исследовании Высшей школы экономики отмечается, что среди этих продуктов белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, молоко, а также сливочное масло и черный чай. Между тем, согласно исследованию Росстата о рационе питания населения за 2018 год, треть расходов российских семей идет на покупку продуктов питания. При этом доля семей, у которых достаточно средств, чтобы покупать именно ту еду, которая им нравится, сократилась с 52.5% в 2013 году до 51% в 2018-м.


Прививку от коронавируса российской вакциной сделали министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости

Глава военного ведомства объявил об этом на презентации российской вакцины на встрече глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС. Когда вакцина поступит в войска, в первую очередь привиться будет предложено добровольно тем, кто непосредственно и много контактирует с личным составом - военные врачи и командиры всех уровней, заявил Шойгу. А столичный градоначальник рассказал президенту, что сделал прививку, иначе ему «было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются в том, что «нужно, не нужно вакцину делать», - указал мэр. Собянин заверил, что у него даже температура не поднималась, а все обошлось небольшой головной болью и какой-то тяжестью на полдня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусКурс РубляАлексей Навальный
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