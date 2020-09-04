Бутылка с «Новичком», покупательная способность россиян, прививка для мэра

После этого заявления Берлина в среду доллар на Мосбирже подорожал почти на два процента, до 75 рублей 37 копеек, евро – до 89,26. На вечер пятницы котировки основных валют на Мосбирже оставались примерно у тех же показателей.





Покупательная способность россиян во втором квартале 2020-го снизилась до минимума за десять лет.