Бюджетники-головорезы: Саакашвили предупредил о риске потерять Украину

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиУкраина
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