«Будем открыты». Путин готовится к вмешательству в российские выборы
17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.
Глава государства рассказал, что Россия готова к вмешательству в выборы со стороны иностранных держав, но призвал граждан этому противостоять.
"Конечно, будут пытаться вмешаться. Все время так делают. Не только в наши выборы, в выборы других стран. Это глобальная политика. Как базы по всему миру, так и вмешательство. Мы это знаем, мы к этому готовимся. Но мы сможем этому эффективно противостоять только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это недопустимо, что мы сами должны определять свою судьбу. При этом мы открыты, безусловно, для сотрудничества с нашими партнерами, для международных избирателей. Такой открытости, наверное, нет вообще нигде в мире", - заявил Путин.
В этом году общение с главой государства проходит в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии на фоне эпидемической обстановки. Российский лидер находится в своей резиденции в Ново-Огарево.
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