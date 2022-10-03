«Брызги ядерной слюны!»: В Кремле охлаждают пыл российских политиков

РОЗА ВЕТРОВ И КРОВАВАЯ ИГРУШКА

Новый виток «ядерных дискуссий» породило присоединение к России четырех новых территорий.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», - заявил в исторический день Владимир Путин.

При этом он напомнил, что США «создали прецедент», став единственной страной в мире, дважды применившей ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

В телеобращении о частичной мобилизации Путин предупреждал тех, «кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

На фоне аккуратных заявлений Путина эффект разорвавшейся бомбы вызвали слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении Украины ускоренно вступить в НАТО.

Столтенберг поспешил заявить, что НАТО не является стороной конфликта ну Украине. При этом он до сих не дал конкретного ответа о перспективах вступления этой страны в Альянс. При этом девять восточноевропейских стран уже поддержали возможное вступление Украины в НАТО. В их числе страны Балтии, Польша, Чехия и Словакия, а также Румыния с Северной Македонией и Черногорией.

Российские политики открытым текстом говорят, что появление Украины в Альянсе грозит миру Третьей мировой.

«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить», - сказал в интервью НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Не удержался от колких высказываний в этой связи и Дмитрий Медведев.