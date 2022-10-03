«Брызги ядерной слюны!»: В Кремле охлаждают пыл российских политиков
Путин указал, что США сами создали ядерный прецедент, Песков пресек «иные мнения», а в Вашингтоне готовятся к «любому возможному сценарию».
В Кремле начали новую неделю с очередного «успокоительного» для мирового сообщества, испуганного продолжающейся в России ядерной риторикой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал в понедельник на ядерную доктрину РФ, отвергнув возможность «иных соображений».
В выходные на эту тему резко высказался глава Чечни Рамзан Кадыров, однако Песков по традиции не стал называть конкретных имен.
ТУГОУХИЕ И ДОКТРИНА
За последние несколько дней Дмитрию Пескову уже второй раз приходится высказываться на «ядерную тему». При этом его заявления случайно совпали с громкими высказываниями экс-президента РФ Дмитрия Медведева и чеченского лидера Рамзана Кадырова.
«У нас использование ядерного оружия происходит на основе того, что изложено в соответствующей доктрине, каких-либо иных здесь соображений быть не может», - заявил Песков в понедельник, комментируя высказывания Кадырова.
В первый день октября Рамзан Ахматович возмутился «сдачей» Украине Красного Лимана и предложил использовать на приграничных территориях «маломощное ядерное вооружение».
«Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории. (…) Я не знаю, что докладывает МО РФ Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. (…) Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», - написал Кадыров в Telegram.
Дмитрий Медведев, еще в июне пугавший мир «всадниками Апокалипсиса», в конце сентября также «прошелся» по теме ядерного оружия.
«Тема последних дней – российская ядерная угроза. Байден и Трасс, разные вторичные блинкины и салливаны, брызгая атлантической слюной, требуют от России убрать руку со своей "ядерной кнопки". Все вместе беспрестанно грозят нам ужасающими» последствиями, если Россия применит ядерное оружие. А молодая умом лондонская тётя и вовсе готова сразу начать с нашей страной обмен ядерными ударами. Приходится напомнить ещё раз – для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях», - написал Медведев в соцсетях.
При этом зампред Совбеза РФ предположил, что в случае ядерного удара России по Украине, НАТО не станет «прямо вмешиваться в конфликт».
«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», - выразил уверенность Дмитрий Анатольевич, после заявлений которого Песков отметил, что «на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в этой связи о последствиях для России .
«Мы сообщили президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине», - сказал он 2 октября в эфире телеканала NBC.
РОЗА ВЕТРОВ И КРОВАВАЯ ИГРУШКА
Новый виток «ядерных дискуссий» породило присоединение к России четырех новых территорий.
«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», - заявил в исторический день Владимир Путин.
При этом он напомнил, что США «создали прецедент», став единственной страной в мире, дважды применившей ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.
В телеобращении о частичной мобилизации Путин предупреждал тех, «кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
На фоне аккуратных заявлений Путина эффект разорвавшейся бомбы вызвали слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении Украины ускоренно вступить в НАТО.
Столтенберг поспешил заявить, что НАТО не является стороной конфликта ну Украине. При этом он до сих не дал конкретного ответа о перспективах вступления этой страны в Альянс. При этом девять восточноевропейских стран уже поддержали возможное вступление Украины в НАТО. В их числе страны Балтии, Польша, Чехия и Словакия, а также Румыния с Северной Македонией и Черногорией.
Российские политики открытым текстом говорят, что появление Украины в Альянсе грозит миру Третьей мировой.
«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить», - сказал в интервью НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Не удержался от колких высказываний в этой связи и Дмитрий Медведев.
«Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало Третьей мировой войны. Явно накрыло парня», - написал он в Telegram.
При этом в США признаются, что серьезно относятся к звучащим из России «ядерным заявлениям» и ведут подготовку к «любому возможному сценарию».
«Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видим, чтобы она предпринимала такие шаги», - сказал в последний день сентября госсекретарь США Энтони Блинкен.
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