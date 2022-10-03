Кремль оценил призыв Кадырова использовать ядерное оружие против ВСУ

Применение российской стороной ядерного оружия возможно только в соответствии с положениями доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывания руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Глава региона в субботу, 1 октября призвал российские власти принять «кардинальные меры» в противостоянии с Украиной, и предложил использовать тактическое маломощное ядерное вооружение против вооружённых сил этой страны. Такую позицию Кадыров озвучил после того, как стало известно об отводе войск РФ из города Лиман (Красный Лиман – с 1938 по 20216 годы) на территории ДНР.