Кремль оценил призыв Кадырова использовать ядерное оружие против ВСУ

Применение российской стороной ядерного оружия возможно только в соответствии с положениями доктрины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывания руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Глава региона в субботу, 1 октября призвал российские власти принять «кардинальные меры» в противостоянии с Украиной, и предложил использовать тактическое маломощное ядерное вооружение против вооружённых сил этой страны. Такую позицию Кадыров озвучил после того, как стало известно об отводе войск РФ из города Лиман (Красный Лиман – с 1938 по 20216 годы) на территории ДНР.

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По словам официального представителя Кремля, руководители регионов обладают полномочиями озвучивать свою точку зрения и давать оценки. Песков также напомнил, что Рамзан Кадыров, с самого начала специальной военной операции «внес очень большой вклад в её проведение».

Между тем, уже сегодня глава Чечни заявил о намерении отправить в зону спецоперации на Украине троих своих несовершеннолетних сыновей 14 – 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам Кадырова, они с малых лет учились обращению с оружием.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКадыровПесков
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