Блинкен: США ведут подготовку к сценарию применения ядерного оружия РФ
Власти США ведут подготовку к любому возможному сценарию, в том числе с применением ядерного оружия Россией. Такое заявление сделал глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По словам Блинкена, США «очень серьезно» воспринимают угрозу РФ в вопросе ядерного оружия. Между тем, глава Госдепа отметил, что США пока не видят шаги РФ, ведущие к таким действиям.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США являются единственной страной в мире, которая дважды применила ядерное оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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