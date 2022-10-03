Столтенберг высказался о применении ядерного оружия на Украине

По его словам, Москву «ждут жесткие последствия», если она решится использовать ядерное оружие. «Разумеется, изменится природа конфликта», – сказал руководитель НАТО.

Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

