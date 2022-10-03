Столтенберг высказался о применении ядерного оружия на Украине

Применение ядерного оружия изменило бы природу конфликта вокруг Украины, сообщил NBC генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Столтенберг допустил распад Украины при отказе воевать

По его словам, Москву «ждут жесткие последствия», если она решится использовать ядерное оружие. «Разумеется, изменится природа конфликта», – сказал руководитель НАТО.

Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаЙенс Столтенберг
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