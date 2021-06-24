Британский посол молча покинула МИД РФ
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт без комментариев покинула здание МИД РФ, куда ее вызывали, чтобы сделать жесткий демарш из-за инцидента с эсминцем Defender, нарушившим российские границы в Черном море, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия эсминца Defender «сознательной и подготовленной провокацией».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент с эсминцем «бесцеремонной провокацией», а реакцию на него в Великобритании – «враньем в лицо».
В Минобороны РФ накануне сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.
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