Британия получила представление от посольства РФ из-за антироссийской кампании в СМИ
Министерство иностранных дел Великобритании получило представление от посольства России в Лондоне по поводу антироссийской кампании в СМИ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя дипмиссии РФ.
Отмечается, что посольство сделало представление британскому МИД в связи с утечкой документов, согласно которым британское правительство ведет «широкомасштабную программу по системному влиянию на русскоязычное медиапространство».
По мнению дипломата, это подтверждает намерение Лондона «очернить» Россию на международной арене.
«Довели до сведения британской стороны, что в Москве такую деятельность расценивают как грубое вмешательство во внутренние дела России, стремление расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — сообщил собеседник ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что реакция Британии не была конструктивной, что «усиливает впечатление о системной работе» Лондона против РФ.
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