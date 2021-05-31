Брата экс-президента Киргизии Жээнбекова арестовали по подозрению в коррупции
Экс-спикера парламента Киргизии и брата бывшего президента Асылбека Жээнбекова арестовали на два месяца, политика подозревают в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности страны.
По предварительным данным, преступление было совершено при реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Кроме Жээнбекова, обвинения выдвинуты депутатам парламента Жогорку Кенеша и Торобаю Зулпукарову.
Следствие ходатайствовало перед Первомайским районным судом Бишкека о заключении Жээнбекова и Зулпукарова под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство. Подозреваемые арестованы на два месяца.
Асылбек Жээнбеков является родным братом бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Он подал в отставку в ходе массовых протестов в октябре 2020 года. Асылбек Жээнбеков являлся спикером парламента республики с 2011 по 2016 год.
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