Брат Навального отправлен под домашний арест
Брат оппозиционного блогера Алексея Навального Олег отправлен под домашний арест до 23 марта, передает Ura.ru.
Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Тем временем соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск, передает «Свободная пресса».
Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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