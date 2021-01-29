Брат Навального отправлен под домашний арест

Брат оппозиционного блогера Алексея Навального Олег отправлен под домашний арест до 23 марта, передает Ura.ru.

Его обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Тем временем соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск, передает «Свободная пресса».

Несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

