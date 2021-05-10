Боррель заявил о нежелании ЕС обострять отношения с Россией
Государства-члены Евросоюза считают, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией в связи с ситуацией в Чехии и Болгарии. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания глав МИД стран сообщества.
Отвечая на вопрос о возможности коллективной высылки российских дипломатов из стран Евросоюза по просьбе Чехии, Боррель подчеркнул, что ЕС «подтвердил сильную поддержку Чехии и Болгарии», однако уверен в необходимости не обострять отношения с РФ.
«Возможно, после саммита 25 мая лидеры попросят меня и Еврокомиссию проанализировать отношения с Россией, как это было с Турцией. Но пока в повестке ЕС нет намерений продолжать эскалацию с высылкой дипломатов», — цитирует Борреля РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.
В апреле Бабиш заявил о причастности спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов. Москва назвала обвинения голословными и в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
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