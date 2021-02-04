Боррель заявил, что Европе необходимо поддерживать диалог с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия по-прежнему остаётся для Евросоюза «соседом и партнёром первостепенной важности», сообщает ТАСС.

По словам политика, если Европа действительно хочет стать глобальным игроком, то ей необходимо поддерживать диалог с Россией «твёрдо озвучивая свои требования».

Боррель отметил, что это даст Европе возможность влиять на важные для безопасности вопросы, «связанные с Сирией, Ливией, Нагорным Карабахом, Белоруссией и Украиной».

Ранее за диалог с Россией выступила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, сообщает телеканал «МИР 24». По её словам, РФ является «важным игроком и соседом Евросоюза».

