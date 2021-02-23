Боррель заявил, что его визит в Москву сплотил страны ЕС

«Реакция России действительно способствовала единству государств-членов», - цитирует слова Борреля агентство.

Глава европейской дипломатии также заявил, что его поездка в РФ показала, что Россия хочет продолжать конфронтацию с Евросоюзом.

Визит дипломата в Россию состоялся с 4 по 6 февраля. За время пребывания в России Боррель провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он также встретился с представителями общественных организаций.

