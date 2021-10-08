Боррель: Россия не станет «сверхдержавой»
Россия не сможет стать «сверхдержавой», считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом глава евродипломатии заявил в ходе выступления на форуме «Новая экономика» в Мадриде.
По словам Борреля, группа государств в мире пытается «извлечь выгоду» из каких-либо ситуаций. В их число входят Россия, Индия и Турция — «важные страны», которые «ранее являлись империями, снова хотят ими стать».
«Это великие государства, они знают, что не будут сверхдержавами, но хотят быть и являются региональными державами, у них есть военная сила, и они готовы использовать ее и используют», — цитирует Борреля ТАСС.
В то же время глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Россия «имеет экстраординарную значимость для Европы», и в отношениях с Москвой необходимо «найти взвешенную позицию» и «пытаться взаимодействовать по многим направлениям».
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