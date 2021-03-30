Боррель: РФ и КНР объединяются против Запада

Москва и Пекин сближаются, чтобы противостоять западным странам. Об этом написал в своем блоге верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Китай и Россия сближаются: их министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И встретились в Китае. Оба заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада, и призвали страны прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран», – цитирует Борреля Газета.ру.

По мнению главы евродипломатии, РФ и КНР также хотят повысить экономическую независимость от Запада, отмечает РИА ФАН.

Как подчеркивает Боррель, сближение Москвы и Пекина основано «на отказе от демократических ценностей» и противодействии «вмешательству» извне. При этом дипломат считает, что будущий геополитический ландшафт мира «непрост», несмотря на стремление России и Китая объединиться против западного мира.

