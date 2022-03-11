Боррель пообещал санкции против ответственных за «информационную войну»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал ввести санкции против российских лиц, ответственных за «информационную войну». Об этом сообщает ТАСС.



Боррель отметил, что под санкции могут попасть как физические, так и юридические лица. По его словам, меры будут приняты против тех, кто играл «активную роль роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством».

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

