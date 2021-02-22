Боррель обвинил Россию в отказе от выполнения международных обязательств

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и отказывается выполнять свои международные обязательства, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия, в ситуации с Алексеем Навальным, «отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ».

Глава евродипломатии не исключил, что на заседании глав МИД ЕС, которое пройдёт 22 февраля, будут приняты новые санкции против России за арест Навального.

«Будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты», - рассказал Боррель.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны, сообщает RT.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

