Боррель: Евросоюз не ведет войну с Россией

«Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных», — цитирует дипломата ТАСС.

Как отметил Боррель, санкции, введенные против России, необходимы и стали реакцией на сложившиеся обстоятельства. Однако сами по себе ограничения не являются политикой, и проблеме вокруг Украины требуется решение. К тому же санкции «наносят ущерб в ответ», и Европа должна быть готова «заплатить цену», указал дипломат.

Кроме того, глава евродипломатии рекомендовал странам ЕС улучшить координацию между вооруженными силами стран и увеличить общие расходы на оборону. Тем не менее, Боррель подчеркнул, что ЕС не обсуждает создание европейской армии. Также дипломат считает, что говорить о ядерной войне сейчас крайне безответственно.

В связи с военной операцией России на Украине Евросоюз ввел против РФ ряд финансовых и экономических ограничений. Санкции касаются крупнейших российских банков, пишет Ura.ru. Кроме того, западные компании прекратили поставки своей продукции в Россию, а ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, Запад развернет «тотальную экономическую и финансовую войну против России», отмечает «Свободная пресса».

