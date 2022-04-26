Боррель: ЕС в будущем нужно будет найти пути реорганизации отношений с РФ

Евросоюзу в будущем нужно будет найти пути реорганизации отношений с РФ для мирного сосуществования. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По мнению Борреля, это будет не просто и займет немало времени. Он отметил, что это необходимо, если Европа не хочет находиться в состоянии постоянной напряженности.

Дипломат также призвал Россию завершить военные действия на территории Украины. Он выразил мнение, что этого можно было избежать.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







