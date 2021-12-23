Боррель: ЕС координируется с партнерами по гарантиям безопасности РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что союз координируется с парнерами по гарантиям безопасности в Европе, предложенным Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление распространила внешнеполитическая служба ЕС по итогам разговороа Борреля с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В сообщении говорится, что стороны обсудили «наращивание военной мощи России вокруг Украины».
Как ожидается, гарантии безопасности в Европе, предложенные Россией, будут обсуждаться в начале января. В США уже заявили, что не согласятся с рядом предложений РФ по НАТО.
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