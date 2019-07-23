Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании

Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии Великобритании и назначен премьер-министром страны. Об этом информирует правящий комитет партии. Официально бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона вступит в должность премьера завтра, после того, как свои полномочия сложит Тереза Мэй. Отставку примет королева Елизавета II.

Джонсон изначально был фаворитом предвыборной гонки. Финалистов определила серия голосований фракции правящих консерваторов в нижней палате общин. Окончательное решение принято обычными членами партии тори - они голосовали по почте. Как уточняет Утро.ру, за Джонсона свои голоса отдали более 92 тысяч консерваторов.

