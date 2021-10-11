Борис Чернышов станет вице-спикером Госдумы от ЛДПР
Избранный депутат Госдумы от ЛДПР, бывший заместитель главы Рособрнадзора Борис Чернышов будет вице-спикером Государственной Думы от своей фракции. Об этом сказано в соответствующем постановлении Думы по итогам заседания рабочей группы.
ТАСС передает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи российского президента Владимира Путина с прошедшими в Госдуму партиями заявлял о выдвижении на пост вице-спикера Бориса Пайкина. В Думе предыдущего созыва он возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, однако в новый состав нижней палаты парламента не прошел.
Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоится во вторник, 12 октября.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, который в прошлом созыве возглавлял комитет по труду, отказался называть конкретные фамилии кандидатов от фракции Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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