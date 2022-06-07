Большинство жителей Норвегии против вступления страны в ЕС
Большинство жителей Норвегии выступают против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает местная газета Verdens Gang со ссылкой на данный опроса аналитического института Sentio.
По результатам исследования, против членства в ЕС выступают 48,8%, за проголосовали бы 35,3%.
Как пишет институт, по сравнению с прошлогодним опросом поддержка вступления страны в ЕС выросла на 1,2%. Между тем, число противников членства снизилось на 5%.
Исследование было проведено с 24 по 30 мая. В нем поучаствовал 1001 житель Норвегии.
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