Больше 77% мест в Госдуме займет фракция «Единой России»
Центризберком РФ (ЦИК) объявил окончательные результаты выборов в Госдуму. Партия «Единая Россия» получила 349 мандатов (77,5%) из 450 в Госдуме девятого созыва, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По сравнению с прошлым составом она увеличила их на 25 штук.
По словам Памфиловой, 37 мест получила КПРФ, 23 - ЛДПР, Новые люди - 19, Справедливая Россия – 17. Один мандат достался представителю партии «Родина».
Количество недействительных бюллетеней оказалось 1,36%. Для сравнения в 2021 году показатель достигал 2,08%, отметила глава ЦИК.
Явка на выборах в Госдуму нового созыва составила 59,80% (в 2021-м была 51,72%), проголосовали 67,4 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Миронов заявил, что намерен продолжить руководить фракцией «Справедливая Россия»
- Несдержанность Зеленского перессорила Южную Корею с КНДР и Россией
- «Секунда – и все»: Ученый дал совет, как выжить в схватке с медведем
- Глава Волгограда ушел в отставку
- АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut
- «Коэффициент Питта»: Юра Борисов не сделает «Девятую планету» фильмом-миллиардером
- «Журналистские придумки!»: Когда в Москве наступит золотая осень
- Телеграм: Итоги выборов, медведи и ООН
- Путин назначил первое заседание нового созыва Госдумы
- Россиянам разъяснили планы Минфина включить пассивные доходы в базу по НДФЛ