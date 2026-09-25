Больше 77% мест в Госдуме займет фракция «Единой России»

Центризберком РФ (ЦИК) объявил окончательные результаты выборов в Госдуму. Партия «Единая Россия» получила 349 мандатов (77,5%) из 450 в Госдуме девятого созыва, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. По сравнению с прошлым составом она увеличила их на 25 штук.

По словам Памфиловой, 37 мест получила КПРФ, 23 - ЛДПР, Новые люди - 19, Справедливая Россия – 17. Один мандат достался представителю партии «Родина».

Количество недействительных бюллетеней оказалось 1,36%. Для сравнения в 2021 году показатель достигал 2,08%, отметила глава ЦИК.

Явка на выборах в Госдуму нового созыва составила 59,80% (в 2021-м была 51,72%), проголосовали 67,4 млн человек.

