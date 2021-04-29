Болгария объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата

МИД Болгарии объявило ещё одного сотрудника российского посольства персоной нон грата, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что болгарское министерство обратилось к российским правоохранительным органам с просьбой оказать всестороннюю помощь в расследовании и установлении виновных во взрывах на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств и отравлении трёх болгарских граждан, чтобы привлечь их к ответственности.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в ходе разговора с послом РФ в Софии Элеонорой Митрофановой заявила, что республика желает «поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения» и «настаивает на активном и эффективном содействии российской стороны» в прояснении обстоятельств данных инцидентов.

Кроме того, Захариева назвала неуместными публичные комментарии российских официальных лиц.

«Мы партнёры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники», - сказала министр российскому послу.

Захариева добавила, что МИД Болгарии оставляет за собой «право принять ответные меры» и призвала российского посла к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и далее реагировать на безосновательные и провокационные шаги Чехии и Болгарии, сообщает RT.

