Болгария объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата
МИД Болгарии объявило ещё одного сотрудника российского посольства персоной нон грата, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что болгарское министерство обратилось к российским правоохранительным органам с просьбой оказать всестороннюю помощь в расследовании и установлении виновных во взрывах на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств и отравлении трёх болгарских граждан, чтобы привлечь их к ответственности.
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева в ходе разговора с послом РФ в Софии Элеонорой Митрофановой заявила, что республика желает «поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения» и «настаивает на активном и эффективном содействии российской стороны» в прояснении обстоятельств данных инцидентов.
Кроме того, Захариева назвала неуместными публичные комментарии российских официальных лиц.
«Мы партнёры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники», - сказала министр российскому послу.
Захариева добавила, что МИД Болгарии оставляет за собой «право принять ответные меры» и призвала российского посла к соблюдению Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и далее реагировать на безосновательные и провокационные шаги Чехии и Болгарии, сообщает RT.
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