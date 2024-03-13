Более миллиона человек прошли через кадровую систему «Лидеры России», рассказал президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса. Он отметил, что это самый большой кадровый форум не только в России, но и во всем мире.

Так, грамотно выстроенная президентом система социальных лифтов позволяет гражданам максимально реализовать свой потенциал и принести пользу стране.

Президент также рассказал, что в конкурсе хотят участвовать и граждане других государств. Форум дает участникам возможность поддерживать связь и быть частью сообщества.



