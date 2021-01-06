Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти

Представитель правоохранительных органов Гонконга старший суперинтендант Стив Ли рассказал, что 6 января в операции по массовому задержанию антиправительственных активистов участвовали около одной тысяч полицейских, сообщает ТАСС.

По словам офицера, были задержаны 53 человека - 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, которых подозревают в планах подрыва госвласти и нарушении закона о нацбезопасности. Кроме того, проведено 72 обыска, на счетах заморожены средства на сумму около 206 тысяч долларов США.

Власти Гонконга отметили, что нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с момента принятия в 2020 году парламентом КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который направлен на предотвращение сепаратизма, терроризма, подрыва госвласти, сговора с иностранными силами. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Ранее министр по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что оппозиция, путем сговора и проведения незаконных праймериз, намеревалась продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета, чтобы получить там более 35 мест и создать ситуацию, при которой «правительство перестанет функционировать».

Ли добавил, что деструктивный план оппозиции также подразумевал «мобилизацию массовых беспорядков на улицах».