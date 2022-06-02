Более 50 человек пострадали в Чехии при пожаре в Центре лечения Альцгеймера

Более 50 человек пострадали при пожаре в Центре лечения болезни Альцгеймера в чешском городе Розтоки. Об этом сообщает ТАСС.

Из здания были эвакуированы 56 пациентов и сотрудники Центра. Состояние двоих пациентов оценивается как критическое, еще 50 получили легкие травмы.

Розтоки находится в пяти километрах северо-западнее Праги. На месте происшествия работают спасатели и медики. Отмечается, что здание было практически полностью уничтожено.





