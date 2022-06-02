Более 50 человек пострадали в Чехии при пожаре в Центре лечения Альцгеймера
1 июня 202223:59
Более 50 человек пострадали при пожаре в Центре лечения болезни Альцгеймера в чешском городе Розтоки. Об этом сообщает ТАСС.
Из здания были эвакуированы 56 пациентов и сотрудники Центра. Состояние двоих пациентов оценивается как критическое, еще 50 получили легкие травмы.
Розтоки находится в пяти километрах северо-западнее Праги. На месте происшествия работают спасатели и медики. Отмечается, что здание было практически полностью уничтожено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru