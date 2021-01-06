Более 33 тысяч человек задержано в Белоруссии за участие в мирных акциях

Белорусские правозащитники центра «Весна» заявили, что в 2020 году в стране за участие в мирных акциях возбуждено более 900 уголовных дел, сообщает пресс-служба организации.

В «Весне» отметили, что большое количество уголовных дел говорит об «активном применении уголовного преследования в политических целях».

В организации заявили, что правозащитникам известны фамилии более 650 фигурантов уголовных дел, 169 обвиняемых признали политзаключенными. По данным центра, было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, которыесвязаны с акциями, проходившими как во время, так и после президентских выборов.

В сообщении говорится, что всего в 2020 году за участие в мирных протестах были задержаны более 33 тысяч человек, задержания и аресты «приобрели массовый характер», суды приговаривали граждан к арестам и крупным штрафам.

Также в «Весне» утверждают, что репрессии применялись и в отношении журналистов.

Ранее российский журналист Сергей Якупов, поддерживающий белорусскую оппозицию, был задержан и заключен в СИЗО в Минске, где провёл неделю, сообщает РИА ФАН. После этого он в соцсетях рассказал, что с него взяли подписку о неразглашении и на 10 лет запретили въезд в Белоруссию.



