Более 30 российских актеров попали в «черный список» Украины

В «черный список» деятелей культуры, несущих угрозу национальной безопасности Украины, включены еще 32 российских актера, сообщает «Интерфакс».

Всего в этом перечне на данный момент 258 человек, в числе которых Олег Газманов, Валерия, Александр Розенбаум, Моргенштерн и другие артисты.

В новом списке, который обнародовало в среду Минкультуры Украины, нет известных актеров.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых санкциях в отношении России, которые коснулись 140 граждан и 50 юридических лиц.

