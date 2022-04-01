Богатейшие бизнесмены РФ потеряли $50 млрд с начала года

Богатейшие бизнесмены РФ в совокупности потеряли $50 млрд с начала текущего года. Рейтинг с состоянием самых богатых людей мира опубликовало агентство Bloomberg.

В рейтинге значатся 22 гражданина РФ. Так, самая крупная потеря пришлась на совладельца Лукойла Вагита Алекперова, чье состояние уменьшилось на $17,5 млрд.

От $5 до $6 млрд потеряли владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, владелец «Северстали» Алексей Мордашов,основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

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ФОТО: Алексей Дружинин//РИА Новости
ТЕГИ:Бизнес
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