Богатейшие бизнесмены РФ потеряли $50 млрд с начала года
Богатейшие бизнесмены РФ в совокупности потеряли $50 млрд с начала текущего года. Рейтинг с состоянием самых богатых людей мира опубликовало агентство Bloomberg.
В рейтинге значатся 22 гражданина РФ. Так, самая крупная потеря пришлась на совладельца Лукойла Вагита Алекперова, чье состояние уменьшилось на $17,5 млрд.
От $5 до $6 млрд потеряли владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, владелец «Северстали» Алексей Мордашов,основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
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