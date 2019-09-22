Bloomberg: Путин намерен одобрить Парижское соглашение по климату

Российский лидер Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Решение будет утверждено распоряжением правительства, чтобы исключить возможность влияния депутатов-лоббистов из сферы энергетики и металлургии в Госдуме РФ на принятие соглашения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не согласен с оценкой причин глобального потепления, а решение о ратификации Парижского соглашения принято сугубо из прагматических целей.

Напомним, Парижское соглашение является частью Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Его подписали 192 страны, обязавшись сократить выбросы парниковых газов ниже уровня 1990 года. Позднее из соглашения вышли Соединенные Штаты Америки.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему России не выгодны «углеродный налог» и Парижское соглашение.

