Новости за ночь: На парад Победы прибыли военные из 12 стран

Делегации военнослужащих из 12 стран уже прибыли в Россию для участия в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня на Красной площади. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, это парадные расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Молдавии, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана. Большинство из них поучаствовали в тренировке на парадной площадке в Алабино, прошедшей 15 июня.

Как сообщает RT, первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади намечена на 17 июня, вторая — на 18 июня. Генеральная репетиция ожидается 20 июня. В параде Победы будут участвовать 13 тысяч военнослужащих.

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Парады Победы 24 июня должны пройти не только в Москве, но и других российских городах. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти ряда регионов приняли решение не проводить торжественные мероприятия 24 июня. К утру 16 июня об этом объявили в 13 городах — в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле, пишет «Газета.ру». За минувшие сутки к ним добавились Владимир, Красноярск, Иркутск и Уфа.

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ФОТО: ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПарад Победы
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