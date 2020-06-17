Новости за ночь: На парад Победы прибыли военные из 12 стран

Делегации военнослужащих из 12 стран уже прибыли в Россию для участия в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня на Красной площади. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, это парадные расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Молдавии, Сербии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Узбекистана. Большинство из них поучаствовали в тренировке на парадной площадке в Алабино, прошедшей 15 июня.

Как сообщает RT, первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади намечена на 17 июня, вторая — на 18 июня. Генеральная репетиция ожидается 20 июня. В параде Победы будут участвовать 13 тысяч военнослужащих.