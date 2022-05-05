Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву
Европейский союз предложил наказать Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая возглавляет Национальную медиа-группу и, как сообщается, тесно связана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ и источник, знакомый с этим вопросом.
Отмечается, что список все еще должен быть утвержден европейскими правительствами и может быть изменен до того, как это произойдет. Ранее сообщалось, что представители ЕС обсудят шестой пакет санкций против РФ 5 мая.
Ранее Кремль неоднократно отрицал сообщения СМИ о том, что Путин имеет тесную связь с Кабаевой или общих детей.
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