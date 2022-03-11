Bloomberg: ЕС может выпустить бонды на 2 трлн евро

Евросоюз рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму 2 трлн евро для покрытия военных расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Также страны ЕС намерены уже имеющиеся финансовые инструменты, в частности займы и гранты из пакета для восстановления экономики союза после пандемии.

ЕС направляет военную помощь Украине в связи с эскалацией конфликта с Россией. В частности, ранее в пятницу сообщалось, что Европейский фонд мира выделит еще €500 млн для Украины и тем самым удвоит военную помощь этой стране.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Евросоюз
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