Bloomberg: ЕС может выпустить бонды на 2 трлн евро
Евросоюз рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму 2 трлн евро для покрытия военных расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Также страны ЕС намерены уже имеющиеся финансовые инструменты, в частности займы и гранты из пакета для восстановления экономики союза после пандемии.
ЕС направляет военную помощь Украине в связи с эскалацией конфликта с Россией. В частности, ранее в пятницу сообщалось, что Европейский фонд мира выделит еще €500 млн для Украины и тем самым удвоит военную помощь этой стране.
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