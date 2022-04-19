Bloomberg: альянс Oneworld приостановил членство российской S7 Airlines
19 апреля 202221:20
Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российского авиаперевозчика S7 Airlines из-за российско-украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей альянса.
Отмечается, что клиентам альянса теперь не будут доступны преимущества при полетах с S7.
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru