Bloomberg: альянс Oneworld приостановил членство российской S7 Airlines

Авиационный альянс Oneworld приостановил членство российского авиаперевозчика S7 Airlines из-за российско-украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей альянса.

Отмечается, что клиентам альянса теперь не будут доступны преимущества при полетах с S7.

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Фото: facebook.com/S7Airlines
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