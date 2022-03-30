СМИ: для лоукостера Citrus ищут варианты запуска
Проект второго российского бюджетного авиаперевозчика Citrus, который еще до санкций Запада планировала развивать группа S7, окончательно не отменен, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к авиакомпании.
Так, менеджмент лоукостера обсуждает возможность запуска рейсов на возрастных Airbus А319 в страны СНГ вместо ранее планировавшихся A320neo по рсосийским регионам. Как сообщили в S7, от проекта не отказываются.
При этом окончательного решения по переформатированию модели Citrus пока не принято.
Для создания лоукостера группа S7 ранее предполагала возобновить сертификат авиакомпании «Глобус», действие которого было приостановлено в марте 2020 года.
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