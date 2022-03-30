СМИ: для лоукостера Citrus ищут варианты запуска

Так, менеджмент лоукостера обсуждает возможность запуска рейсов на возрастных Airbus А319 в страны СНГ вместо ранее планировавшихся A320neo по рсосийским регионам. Как сообщили в S7, от проекта не отказываются.

При этом окончательного решения по переформатированию модели Citrus пока не принято.

Для создания лоукостера группа S7 ранее предполагала возобновить сертификат авиакомпании «Глобус», действие которого было приостановлено в марте 2020 года.

