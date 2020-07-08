Блогер Шарий заявил, что его «заказал» офис Зеленского
Живущий в Евросоюзе украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, часто выступающий с критикой властей Украины, заявил о намерении Киева избавиться от него.
Как сообщает телеканал «360», в подготовке заказного убийства блогер обвинил СБУ. Шарий утверждает, что убийство собирались списать на преступника, объявленного Киевом в розыск.
Блогер показал заявление, полученное испанскими полицейскими. Написавший его Александр Золотухин рассказал, что получил заказ на устранение Шария от людей, связанных с офисом президента Украины Владимира Зеленского.
Как пишет Telegram-канал «Разведчик», изложенные Шарием факты обличают замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко как заказчика, и главу СБУ Ивана Баканова – как исполнителя.
У канала Шария на YouTube более 2,3 миллиона подписчиков. В прошлом году он создал свою политическую партию.
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