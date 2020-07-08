Блогер Шарий заявил, что его «заказал» офис Зеленского

Живущий в Евросоюзе украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, часто выступающий с критикой властей Украины, заявил о намерении Киева избавиться от него.

Как сообщает телеканал «360», в подготовке заказного убийства блогер обвинил СБУ. Шарий утверждает, что убийство собирались списать на преступника, объявленного Киевом в розыск.

Блогер показал заявление, полученное испанскими полицейскими. Написавший его Александр Золотухин рассказал, что получил заказ на устранение Шария от людей, связанных с офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет Telegram-канал «Разведчик», изложенные Шарием факты обличают замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко как заказчика, и главу СБУ Ивана Баканова – как исполнителя.

У канала Шария на YouTube более 2,3 миллиона подписчиков. В прошлом году он создал свою политическую партию.

