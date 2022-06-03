Блинкен: Запад не стремится затянуть военный конфликт на территории Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад не стремится к затягиванию боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен также отметил, что США призывают российские власти закончить военную операцию, которая привела к «страданиям и глобальным потрясениям».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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