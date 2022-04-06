Блинкен согласился с Зеленским, что в СБ ООН «есть проблема»

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с позицией президента Украины Владимира Зеленского в том, что с Советом Безопасности (СБ) ООН "есть проблема». Об этом сообщает ТАСС.

5 апреля в ходе выступления перед Совбезом ООН, где РФ как постоянный член имеет право вето, украинский лидер предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.



Блинкен отметил, что Зеленский прав в том, что страна-член СБ ООН, чьей обязанностью является поддержание мира, нарушает это, проявляя агрессию в отношении Украины. Он назвал это «фундаментальной проблемой».

