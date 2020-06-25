Без накруток и принудиловки, но с возможностью двойного голосования

Неделя голосования по поправкам в Конституцию стартовала 25 июня. Это, пожалуй, первый в истории России столь растянутый по времени процесс волеизъявления. Основной день голосования – 1 июля, он объявлен выходным. Но в связи со вспышкой коронавируса Центризбирком внес коррективы в порядок проведения голосования. В частности, во избежание скопления большого количества людей принять участие в голосовании можно в течение предшествующей недели, то есть с 25 по 30 июня. Предусмотрено также голосование вне избирательных участков, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью ресурса «Мобильный избиратель».

Одним из первых на участок для голосования явился зампредседателя Совета Безопасности, председатель «Единой России», бывший президент, бывший премьер Дмитрий Медведев. Утром в четверг он проголосовал на участке в здании гимназии в столичном районе Раменки.

Для участия в электронном голосовании в Москве на порталах mos.ru и gosuslugi.ru зарегистрировались более миллиона человек. Принять участие в голосовании можно на портале 2020og.ru, для этого нужно авторизоваться на одном из упомянутых ресурсов. Электронный бюллетень является точным аналогом бумажного. Участнику голосования нужно поставить галочку у графы «Да» или «Нет». Безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн, - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

Не допустить накрутки явки и сбоев при подсчете голосов на референдуме по поправкам призвал президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с новым составом Общественной палаты. По его словам, результаты голосования должны быть абсолютно достоверными. «Нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», - сказал Путин.

Пока, правда, выяснилась удивительная вещь: проголосовать можно дважды. Возмутителем избиркомовского спокойствия стал журналист Павел Лобков, сообщивший, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, один раз – очно, на избирательном участке, а второй раз – в электронном виде. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала поступок журналиста «провокацией», а ее заместитель Николай Булаев обещал разобраться, по чьей вине фамилия журналиста, записавшегося на электронное голосование, не была вычеркнута из списков голосующих на своем избирательном участке.

