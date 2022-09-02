Бесплатную землю смогут получить военные, награжденные «за заслуги на Украине»

Военные, награжденные за заслуги во время военной операции на территории Украины, смогут получить бесплатные земельные участки. Соответствующий проект указа Минобороны России опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, землю предлагается выделять в Московской области и Крыму. Отмечается, что власти данных регионов должны будут принять закон о таком праве военных.

Других подробностей, в том числе размер земельных участков, не приводятся.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:МинобороныУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры