Берлускони рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
4 сентября 202000:32
Бывший премьер-министр Италии 83-летний Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя достаточно хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Берлускони, у него нет температуры и болей, он продолжает работать на самоизоляции в резиденции под Миланом. Итальянский политик отметил, что никогда не преуменьшал опасности заболевания COVID-19.
Берлускони является лидером партии "Вперед, Италия!" В конце сентября политику исполнится 84 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru