Берлускони рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии 83-летний Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, заявил, что чувствует себя достаточно хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Берлускони, у него нет температуры и болей, он продолжает работать на самоизоляции в резиденции под Миланом. Итальянский политик отметил, что никогда не преуменьшал опасности заболевания COVID-19.

Берлускони является лидером партии "Вперед, Италия!" В конце сентября политику исполнится 84 года.

