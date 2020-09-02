Берлинская клиника отчиталась о состоянии Навального
Берлинская клиника «Шарите» на своём сайте опубликовала отчёт о состоянии здоровья Алексея Навального. Россиянин по прежнему подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких в реанимационном отделении. Состояние остается тяжёлым, констатируют медики.
Уточняется, что симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные доказанным отравлением, постепенно сходят на нет. Активность фермента постепенно приходит в норму. Специалисты клиники ожидают длительного течения болезни и продолжительного периода восстановления с возможными тяжёлыми последствиями, отмечает RT.
Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер был отравлен ядовитым боевым веществом из группы «Новичок». К такому выводу пришли военные эксперты в ходе проведенных исследований в лаборатории Бундесвера. Меркель призвала Москву ответить на вопросы по этой ситуации.
Ранее в Кремле заявляли, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.
В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал чушью заявление о том, что Навального отравили. С такой точной зрения согласен и сам разработчик «Новичка» Леонид Ринк.
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