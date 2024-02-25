Трамп: США проиграют Третью мировую войну, если президентом вновь станет Байден
США потерпят поражение в гипотетической Третьей мировой войне, если на предстоящих выборах президента победит Джо Байден, сообщил на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне бывший американский лидер Дональд Трамп.
«Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в Третьей мировой войне», – сказал политик. Экс-президент также заявил, что если выиграет выборы, то в первый же день его администрация разошлет во все структуры американского правительства указ о том, что забота о других странах должна находиться «на шестом месте или не быть вовсе».
Ранее Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru