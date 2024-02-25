Трамп: США проиграют Третью мировую войну, если президентом вновь станет Байден

США потерпят поражение в гипотетической Третьей мировой войне, если на предстоящих выборах президента победит Джо Байден, сообщил на ежегодной Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне бывший американский лидер Дональд Трамп.

Трамп назвал Байдена худшим президентом после удара по Йемену

«Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в Третьей мировой войне», – сказал политик. Экс-президент также заявил, что если выиграет выборы, то в первый же день его администрация разошлет во все структуры американского правительства указ о том, что забота о других странах должна находиться «на шестом месте или не быть вовсе».

Ранее Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры