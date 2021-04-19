Белый дом заявил, что в случае смерти Навального ответственность будут нести власти РФ

Власти США предупредили, что в случае смерти российского оппозиционера Алексея Навального ответственность понесут власти РФ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам представительницы Белого дома, если это случится, «международное сообщество спросит» с российского правительства. Псаки подчеркнула, что цель США заключается в освобождении Навального из тюрьмы.

