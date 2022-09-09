Белый дом: США помогут европейским союзникам с газом

Соединенные Штаты будут плотно взаимодействовать с союзниками, чтобы попытаться помочь Европе с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от «Газпрома»

«Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников природного газа для Европы, помочь ей сократить спрос на российские энергоносители посредством увеличения эффективности и использования чистой энергетики», - отметила пресс-секретарь.

Он также пообещала помочь европейским союзникам искать пути для того, чтобы нарастить запасы газа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа.

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ФОТО: скриншот видео
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