Белый дом: США помогут европейским союзникам с газом
Соединенные Штаты будут плотно взаимодействовать с союзниками, чтобы попытаться помочь Европе с наращиванием запасов природного газа к зиме и дальнейшей диверсификацией источников энергоресурсов для нее. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников природного газа для Европы, помочь ей сократить спрос на российские энергоносители посредством увеличения эффективности и использования чистой энергетики», - отметила пресс-секретарь.
Он также пообещала помочь европейским союзникам искать пути для того, чтобы нарастить запасы газа.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа.
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