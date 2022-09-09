Белый дом: США помогут европейским союзникам с газом

«Мы на протяжении месяцев работали над тем, чтобы увеличить число альтернативных источников природного газа для Европы, помочь ей сократить спрос на российские энергоносители посредством увеличения эффективности и использования чистой энергетики», - отметила пресс-секретарь.

Он также пообещала помочь европейским союзникам искать пути для того, чтобы нарастить запасы газа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа.

